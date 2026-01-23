«Молодая Гвардия Единой России» запускает серию турниров по киберспорту в Подмосковье

В турнире по киберспорту среди студенческих команд Восточного Подмосковья в Электростали приняли участие 8 команд из ведущих учебных заведений региона. Организатором стало Московское областное отделение «Молодой Гвардии Единой России» в преддверии Дня российского студенчества, сообщила пресс-служба подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Мероприятие стало стартовым в серии киберспортивных событий, предваряющих большой Московский областной турнир среди средних и высших учебных заведений, который запланирован на февраль 2026 года и будет приурочен ко Дню защитника Отечества.

«Для нас этот турнир — важный шаг в развитии молодежной политики региона. Мы видим, как студенты вовлекаются в процесс, объединяются в команды, проявляют характер. Это именно та энергия и инициатива, которую нужно поддерживать. Сегодняшнее событие дает старт большой киберспортивной истории в Подмосковье», — подчеркнула руководитель «Молодой Гвардии» в Московской области Диана Алумянц.

Турнир прошел при поддержке депутата Мособлдумы от «Единой России», председателя Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой.

«Киберспорт популярен среди молодежи. Почти каждый во что-то играет, более того, компьютерный спорт — уже официальный вид спорта в нашей стране. Такие турниры формируют здоровую конкуренцию, прокачивают командную работу, мышление, реакцию, учат стратегически мыслить. Круто, что Молодая Гвардия создает для студентов Подмосковья современные и по-настоящему востребованные площадки, где каждый может найти себя и реализовать свой потенциал», — отметила парламентарий.

Участники турнира получили ценный соревновательный опыт и возможность подготовиться к предстоящим региональным состязаниям.

«Для нас большая честь участвовать в таком турнире. Здесь мы не только сражаемся за победу, но и общаемся, находим новых друзей из других городов», — поделился капитан команды «7ix6even», студент Электростальского колледжа Данил Судаков.

Московское областное отделение «Молодой Гвардии Единой России» планирует продолжать развитие киберспортивного направления. Уже сейчас открыта регистрация на большой региональный турнир по Counter-Strike 2 5×5, который объединит более 30 учебных заведений со всего Подмосковья.

Зарегистрироваться на Московский областной киберспортивный турнир можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.