Активисты «Молодой Гвардии Единой России» встретили российских паралимпийцев в аэропорту Шереметьево по возвращении сборной с XIV Паралимпийских зимних игр в Италии. Зал прилета встретил чемпионов овациями, морем плакатов с надписями «Вместе победим!», «Сила России в ее героях!» и «Нас не догонят!», сообщает пресс-служба партии.

Молодогвардейцы вручили спортсменам цветы и лично поздравили каждого с триумфом.

Несмотря на малочисленность состава, отечественные спортсмены привезли на родину внушительный урожай наград — 12 медалей разного достоинства. На Играх честь страны защищали всего шесть атлетов: горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо. Этот небольшой, но сплоченный коллектив сумел подняться на третью строчку общего медального зачета. В копилке сборной — восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.

Особого внимания заслуживает тот факт, что российская команда была самой малочисленной в первой пятерке лидеров. Для сравнения: Китай представляли 70 спортсменов, США — 68, а Италия — 42. Еще ни одной стране не удалось так высоко подняться со столь малочисленной делегацией. Даже за 12 лет наш российской спорт не удалось сломить санкциями.

«Сегодня в аэропорту царила удивительная атмосфера единства. Наши активисты подготовили плакаты, кричалки, но, когда ребята вышли в зал прилета, слова стали лишними — мы просто обнимали их и говорили спасибо. Эти спортсмены показали не просто выдающиеся спортивные результаты, а настоящий урок мужества для всей молодежи. Они доказали, что целеустремленность и характер сильнее любых ограничений. Мы гордимся нашей командой!» — отметила Диана Алумянц, руководитель Молодой Гвардии Единой России по Московской области

Торжественная встреча во Внуково стала искренним выражением народной любви: сквозь улыбки и цветы пробивалось главное послание — «Мы вами гордимся». Эта победа останется в истории как пример невероятной воли к успеху, и Молодая Гвардия сделает все, чтобы о подвиге наших атлетов узнало как можно больше молодых людей по всей стране.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.