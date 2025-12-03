Молитвы от ИИ: скрывавшиеся от РПЦ российские клирики создали нейрокульт

Скрывавшиеся от РПЦ 16 лет клирики создали нейрокульт в Ульяновске

В Ульяновске клирики, которые 16 лет скрывались от Симбирской епархии РПЦ, создали свой нейрокульт — «Небесный дух». Молитвы и иконы для паствы сгенерировал искусственный интеллект, сообщает Baza .

Священнослужители, отец и сын, оба Павлы, пропали из поля зрения Церкви много лет назад. Им долго писали и звонили, но на связь никто не выходил. Тогда митрополит подписал указ о запрете им в служении.

Неожиданно о клириках появилась новая информация. Оказалось, что они искали себя в различных духовных практиках, а потом пришли к странной форме язычества, сделав упор на нейросети.

Сын, продолжавший отмечать православные праздники, регулярно обращался в соцсетях к языческому богу Сварогу и созданному им «Небесному духу». Молитвы для последователей нейрокульта генерировал чат-бот, а изображения на духовные темы создавались ИИ. Эту практику в епархии окрестили нейроиконописью и резко осудили.

Несмотря на то, что дьякон создал несколько тематических групп в интернете, где публиковались сгенерированные нейросетью философские тексты и молитвы, идеи не нашли широкого отклика.

Церковный суд запретил обоим Павлам проводить богослужения до момента покаяния в участии в языческих сообществах.

