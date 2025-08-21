сегодня в 10:27

Молебен в честь преподобного Пимена Угрешского прошел в Балашихе

19 августа в Николо-Архангельском храме г. Балашихи в день православного праздника Преображения Господня был совершен молебен в честь преподобного Пимена Угрешского — небесного покровителя сотрудников уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

На молебне присутствовали первый заместитель начальника ГУФСИН Вадим Голудин, заместитель начальника Сергей Коломыцев, а также сотрудники отделов и служб аппарата Главного управления.

Богослужение совершил настоятель храма, председатель Межъепархиального отдела Московской митрополии по тюремному служению священник Михаил Куземка в сослужении ответственного в Балашихинском благочинии за тюремное служение священника Сергия Головенко.

По окончании молебна священнослужитель обратился с проповедью, в которой рассказал о житии святого и его роли в истории Церкви, а также пожелал работникам УИС молитвенного заступничества преподобного.

Далее отец Михаил провел для гостей экскурсию по Николо-Архангельскому храму и рассказал о святынях прихода.

В завершение мероприятия в актовом зале приходского дома для участников был организован показ фильма о преподобном Пимене Угрешском.

