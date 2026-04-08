Мокрый снег, ветер, гололедица: жителей Подмосковья предупредили о непогоде

сегодня в 12:22

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре до 16 м/с и гололедице 8–9 апреля

С 21:00 8 апреля до 21:00 9 апреля в Подмосковье будет отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также иная непогода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Также в Подмосковье в этот период будут гололедица. С 03:00 9 апреля ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.

Пресс-служба МЧС по региону призвала жителей Подмосковья проявлять бдительность и осторожность. Также им нужно соблюдать правила безопасности.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что утром снег уже шел на севере Подмосковья. В течение суток снежные заряды могут добраться до западных районов региона.

