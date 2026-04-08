Мокрый снег, ветер, гололедица: жителей Подмосковья предупредили о непогоде
С 21:00 8 апреля до 21:00 9 апреля в Подмосковье будет отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также иная непогода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Также в Подмосковье в этот период будут гололедица. С 03:00 9 апреля ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.
Пресс-служба МЧС по региону призвала жителей Подмосковья проявлять бдительность и осторожность. Также им нужно соблюдать правила безопасности.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что утром снег уже шел на севере Подмосковья. В течение суток снежные заряды могут добраться до западных районов региона.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.