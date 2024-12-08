Мокрый снег и до -2 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В воскресенье в Подмосковье и столице пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, температура будет минус 2 — 0 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде прогнозируется гололедица, местами гололед.
Скорость юго-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 4 — минус 2 градуса, днем 9 декабря — от минус 2 до 0 градусов. Сохранятся гололедица и небольшой снег.