Мокрый снег и до -2 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:13

В воскресенье в Подмосковье и столице пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, температура будет минус 2 — 0 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.