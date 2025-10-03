Песни рэпера Oxxxymiron* (Мирона Федорова*) добавили в задания олимпиад по русскому языку в РФ. Первыми строчки из треков заметили 11-классники из Сочи в Краснодарском крае, сообщает SHOT .

Ученики одной из школ города рассказали, что на последней олимпиаде по русскому языку встретили строчку из песни Oxxxymiron* «Я Хейтер»: «Твой рэп — подтасовка, мой рэп — потасовка». Там Федорова* именуют «известным рэпером». При этом, в заданиях не указано, что песню сочинил иностранный агент. Его имя, фамилия и сценический псевдоним напрямую не сообщаются.

Песня «Я хейтер» была опубликована в 2008 году. Ее выпустил германский лейбл Optik Russia. Его учредили русскоязычные рэперы, которые жили в ФРГ.

В 2022 году Федоров* осудил спецоперацию. После этого он организовал ряд благотворительных концертов за границей, после чего отправил средства на Украину.

В РФ против Oxxxymiron* возбудили уголовное дело. Он уклонялся от исполнения обязательств иностранного агента. После этого артиста объявили в розыск. Федоров*, предположительно, проживает в ЕС.

*Признан Минюстом РФ иноагентом

