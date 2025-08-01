Мохнорогие лоси начали поединки в Ленинградской области

В Ленинградской области самцы лосей начали поединки в преддверии брачного сезона. Биолог Павел Глазков рассказал, что в это время рога животных еще продолжают расти, оставаясь мягкими и покрытыми бархатистой кожей. Самцы бережно относятся к рогам, чтобы избежать травм, которые могут привести к их искривлению и потере привлекательности.

Глазков пояснил, что рога полностью окостенеют только к концу августа, когда начнется гон — период активного спаривания. Несмотря на уязвимость рогов, лоси уже начали имитировать поединки, чтобы подготовиться к будущим настоящим боям за право продолжить род.

«Поражает, насколько лоси чувствуют габариты своих рогов и, пока они еще мягкие, вообще ими не соприкасаются», — отметил биолог. В ближайшее время ожидаются настоящие сражения между самцами за лидерство в стаде.