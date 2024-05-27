Могут казаться милашками: психолог раскрыла, как вычислить энергетического вампира

Психолог Анжелика Полина заявила, что если после общения с человеком собеседник чувствует ухудшение настроения, неприятный осадок и усталость, то, вероятно, ему пришлось контактировать с энергетическим вампиром. По словам эксперта, на первый взгляд такие люди могут казаться очень приятными и располагать к себе, но подобное представление обманчиво, сообщает NEWS.ru .

Самый распространенный тип энергетического вампира — «агрессор». Такие люди постоянно критикуют, обвиняют визави и навязывают ему свои взгляды.

«Другой вид — „мусорщики“, которые „втихую“ подпитываются негативной энергией своих близких, неявно провоцируя их на ссоры и конфликты», — рассказала доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

Психолог обратила внимание, что с энергетическими вампирами необходимо минимизировать общение. Если же порвать контакты с таким человеком нельзя, то во взаимодействии лучше руководствоваться правилом «открытой двери» — не спорить с вампиром, а соглашаться.