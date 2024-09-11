Могила Александра Маслякова утонула в цветах после его похорон на Новодевичьем кладбище

Опубликованы кадры с могилы Александра Маслякова, легендарного ведущего Клуба Веселых и Находчивых, на Новодевичьем кладбище в российской столице, сообщает Life .

Место последнего упокоения Маслякова, скончавшегося 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких, буквально утонуло в море цветов, оставленных родными, близкими и многочисленными почитателями творчества известного телеведущего.

На могиле Александра Александровича установлен деревянный крест, а также размещен черно-белый портрет. Информация об установке памятника на данный момент отсутствует — по традиции, это обычно происходит спустя год после кончины человека.

Проводить Маслякова в последний путь 11 сентября пришли тысячи людей. Прощание с ним состоялось в московском молодежном центре «Планета КВН», с которым была неразрывно связана вся его профессиональная деятельность.

Масляков скончался на 83-м году жизни 8 сентября. Он вел программу КВН с 1964 года, став символом юмора и сатиры как в России, так и за ее пределами.