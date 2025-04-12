Мог жить под вымышленным именем: ЦРУ искало Гитлера в Южной Америке

Американская разведка охотилась за Адольфом Гитлером в Южной Америке до 1955 года, несмотря на имеющиеся доказательства его смерти, сообщает Baza .

Такие данные представила газета The New York Post, которая ссылается на рассекреченные документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Ведомство прорабатывало версию, что Гитлер мог укрыться в Южной Америке под вымышленными именем. Например, в отчете от октября 1945 года агенты сообщили ФБР о возможном секретном убежище, которое располагается в отеле в городе Ла-Фальда в Аргентине. Им нацистский лидер мог бы воспользоваться при побеге. В документах говорится, что владелица отеля и ее семья — ярые сторонники Гитлера, у них были необходимые приготовления, чтобы спрятать его там.

В октябре 1955 года отмечено донесение агента ЦРУ о получении сведений о том, что Гитлер якобы жив и находится в Колумбии. Еще получена копия фотографии, на которой осведомитель был изображен вместе с человеком, якобы похожим на Гитлера.

Человек, которого считали возможным сбежавшим нацистом, носил имя «Адольф Шриттельмайор». Мужчина покинул Колумбию и уехал в Аргентину в январе 1955 года.

Вскоре ЦРУ приняло решение о прекращении операции, сославшись на низкие шансы подтвердить теорию о сбежавшем Гитлере.