Мог жить под вымышленным именем: ЦРУ искало Гитлера в Южной Америке
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Американская разведка охотилась за Адольфом Гитлером в Южной Америке до 1955 года, несмотря на имеющиеся доказательства его смерти, сообщает Baza.
Такие данные представила газета The New York Post, которая ссылается на рассекреченные документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
Ведомство прорабатывало версию, что Гитлер мог укрыться в Южной Америке под вымышленными именем. Например, в отчете от октября 1945 года агенты сообщили ФБР о возможном секретном убежище, которое располагается в отеле в городе Ла-Фальда в Аргентине. Им нацистский лидер мог бы воспользоваться при побеге. В документах говорится, что владелица отеля и ее семья — ярые сторонники Гитлера, у них были необходимые приготовления, чтобы спрятать его там.
В октябре 1955 года отмечено донесение агента ЦРУ о получении сведений о том, что Гитлер якобы жив и находится в Колумбии. Еще получена копия фотографии, на которой осведомитель был изображен вместе с человеком, якобы похожим на Гитлера.
Человек, которого считали возможным сбежавшим нацистом, носил имя «Адольф Шриттельмайор». Мужчина покинул Колумбию и уехал в Аргентину в январе 1955 года.
Вскоре ЦРУ приняло решение о прекращении операции, сославшись на низкие шансы подтвердить теорию о сбежавшем Гитлере.