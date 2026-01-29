Модернизирован мобильный интернет на аэродроме Коробчеево

Модернизация телеком-оборудования позволила обеспечить более стабильный сигнал и увеличить емкость сети. Теперь любители экстремального спорта могут оставаться на связи и делиться впечатлениями с близкими на скорости до 100 Мбит/с.

На больших пространствах аэродромов важно обеспечить широкое покрытие. Расширение спектра используемых диапазонов позволяет сигналу распространяться на значительные расстояния и сохранять стабильность на открытых территориях. Благодаря этому абонентамдоступен качественный мобильный интернет даже при высокой нагрузке на сеть.

Чаще всего на аэродром Коробчеево приезжают парашютисты и любители экстремального спорта из Рязани, Пензы, Самары, а также из Санкт‑Петербурга и Саратова. При этом наибольший объем мобильного трафика в расчете на одного абонента в прошлом году зафиксирован у гостей из Сургута — в среднем по 500 МБ, что сопоставимо с объемом видеозаписи прыжка с парашютом. На втором и третьем местах — экстремалы из Кирова и Абакана, где на одного абонента приходилось 448 и 357 МБ соответственно.

По данным МегаФона, интерес к одному из самых популярных подмосковных аэродромов растет — это видно по нагрузке на сеть. С начала прошлого года мобильный трафик здесь увеличился почти на 30%. «Мы развиваем инфраструктуру так, чтобы спортсмены, инструкторы и гости могли сразу делиться своими эмоциями и результатами, не беспокоясь о качестве связи», — сказал директор московского отделения оператора Виктор Югай.

Сегодня на аэродроме работает клуб «Аэроград Коломна», основанный в начале 2000‑х годов.

Здесь проходят российские и международные соревнования.