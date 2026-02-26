сегодня в 13:08

Модернизацию поликлиник в Красногвардейском районе Петербурга завершили на 95%

В Красногвардейском районе Петербурга в 2025 году открыли новые социальные и спортивные объекты, а также почти завершили модернизацию поликлиник, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Красногвардейский район основан в 1973 году. Здесь проживают более 400 тыс. человек, созданы свыше 5 муниципальных образований.

Глава администрации района Андрей Хорт отметил, что в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества в районе открыли библиотеку «Малоохтинская», присвоили школам имена выдающихся соотечественников и установили бюсты ученых Юрия Кнорозова и Константина Циолковского.

Хорт подчеркнул, что при поддержке губернатора Александра Беглова продолжилось обновление школ и детских садов, а модернизация поликлиник завершена на 95%.

В 2025 году в районе также ввели 4 спортивные площадки, 2 общественных пространства, обновили молодежный клуб и построили поликлинику со станцией скорой помощи.

Отчет об итогах 2025 года и планах на 2026 год глава района представит 26 февраля в 17:00.

