Модернизацию библиотечной системы обсудили в Воскресенске

«Обсудили вопросы посещаемости библиотек и модернизации библиотечной системы округа в целом. Программа мероприятий воскресенских библиотек стала современной и разнообразной: творческие мастер-классы, квизы, интерактивные круглые столы», — отметил Алексей Малкин.

В рамках национального проекта «Культура» в Московской области сегодня создаются модельные библиотеки — интеллектуальные и образовательные центры с комфортным пространством и доступом к информационным технологиям. В 2025 году в их число войдет и Центральная библиотека имени Инны Гофф городского округа Воскресенск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.