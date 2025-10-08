сегодня в 13:15

Модернизация игровых и спортивных площадок завершена в Балашихе

Ежегодно в городском округе Балашиха обновляют и устанавливают новые детские и спортивные площадки. Только в этом году в 18 дворах появились 30 современных площадок, а также заменены 250 игровых элементов на существующих территориях,

16 детских площадок и 6 спортивных уже открыты для жителей по следующим адресам:

ул. Майкла Лунна, д. 3, ул. Трубецкая, д. 104, 106, 108 — четыре детских площадки и зона воркаута;

ул. Свердлова, д. 59, 63 — две детских площадки;

мкр. Кучино, ул. Речная, д. 7, 9, 11, 15 — детская площадка, зона воркаута и две универсальные спортивные площадки;

ул. Майкла Лунна, д. 8 — две детских площадки;

мкр. Гагарина, д. 17, 18 — две детских площадки;

ул. Дмитриева, д. 4, 8, 12 — две детских площадки и зона воркаута;

ул. Советская, д. 7а — детская площадка;

ул. Никольская, рядом с участком 64 — зона воркаута;

мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 4 к. 1 — детская площадка;

мкр. Железнодорожный, ул. Юбилейная, д. 34 — детская площадка;

мкр. Дзержинского, д. 13, 14 — зона воркаута.

Все игровые комплексы выполнены из безопасных и износостойких материалов, оснащены современными элементами для активного отдыха детей разного возраста. На спортивных площадках установлены тренажеры для уличного воркаута, а также зоны для командных игр.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.