Моча собак и призывы к сатане*: жители Бронниц жалуются на неадекватную соседку

Жительница Бронниц содержит в квартире двух собак и не выгуливает их более 8 лет

В Бронницах, в одной из квартир на Садовом проезде, 35-летняя женщина, чье поведение вызывает вопросы, создала невыносимые условия для своих соседей, превратив свое жилище в рассадник антисанитарии. Об этом порталу 360.ru рассказала местная жительница Анастасия, выступающая от лица всех жильцов дома.

Она сообщила, что соседка содержит в квартире двух собак, взятых с улицы, и уже более восьми лет не выводит их на прогулку. Естественные потребности животные справляют непосредственно в квартире.

«Круглосуточный вой собак, невыносимая вонь распространяется из окон и дверей этой нерадивой собачницы. Полная антисанитария, тараканы бегут по всему дому, в подъезде валяются экскременты, моча протекает в несколько квартир по стенам и потолку», — пожаловалась девушка.

Анастасия подчеркнула, что женщина ведет себя неадекватно и на любые просьбы о поддержании порядка реагирует крайне враждебно. Более того, из ее квартиры регулярно слышны душераздирающие вопли и призывы к темным силам.

По словам девушки, близкие родственники странной соседки предпочитают жить отдельно и игнорируют ситуацию, не желая вмешиваться в проблему, созданную «душевнобольным человеком», который отравляет жизнь окружающим.

Обеспокоенная жительница утверждает, что городские власти, правоохранительные органы и управляющая компания не предпринимают никаких мер, несмотря на многочисленные жалобы.

«У нас нормальный подъезд, мы хотим жить в чистоте и порядке, а сейчас это просто ад», — заключила Анастасия.

* «Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.