Мобильный интернет ускорили на трассах М7 и М8 в Подмосковье

МегаФон расширил покрытие мобильной сети на подмосковных участках федеральных трасс М7 «Волга» и М8 «Холмогоры». Инженеры оператора построили более десяти новых базовых станций на оживленных выездах из столицы, связывающих Москву с соседними регионами.

Новые базовые станции разместили на подмосковных отрезках Горьковского и Ярославского шоссе. В частности, на трассе М7 «Волга» оборудование установили рядом с Балашихой, а на М8 «Холмогоры» — вблизи Мытищ и Королева. Этими направлениями ежедневно пользуются жители Москвы и Подмосковья — они едут на работу, в деловые поездки и путешествия. На подмосковных участках магистралей пересекаются потоки местного и транзитного транспорта, что создает дополнительную нагрузку на мобильную сеть.

На востребованность мобильного интернета на данных направлениях указывает объем передаваемых данных. По данным аналитиков оператора, с начала осени абоненты на участках трасс М7 и М8 в Московской области использовали более 10 Тб мобильного трафика, что сравнимо с прослушиванием 68 тысяч часов музыки в высоком качестве.

Новые станции увеличили емкость сети и расширить зону покрытия, поэтому сеть лучше справляется с высокой нагрузкой, когда в дороге одновременно выходит в интернет много абонентов. Пассажирам теперь удобнее пользоваться мессенджерами и соцсетями, а водителям строить маршруты и получать актуальную информацию о дорожной обстановке.

Директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Москве Тимур Фахрутдинов отметил, что оператор уделяет особое внимание развитию сети на таких направлениях. «Благодаря строительству новых базовых станций на участках М7 и М8 скорость мобильного интернета достигает 110 Мбит/с. Это позволяет абонентам пользоваться привычными цифровыми сервисами и оставаться на связи во время поездок», — добавил он.