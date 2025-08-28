Мобильный интернет для жителей ближнего Подмосковья стал быстрее

С начала года инженеры модернизировали сотни базовых станций в крупных городских округах ближнего Подмосковья. Это позволило увеличить среднюю скорость скачивания на 11%, а загрузки — более чем на 4%.

Обычно рефарминг подразумевает полный перевод сети 3G в LTE, но в условиях поселений с большим числом активных абонентов такой переход может негативно повлиять на качество голосовых вызовов. В качестве компромисса специалисты «МегаФон» сохраняют ряд полос 3G и при рефарминге применяют технологию DSS (Dynamic Spectrum Sharing) — уникальное среди операторов решение, которое динамически распределяет ресурсы между 3G и LTE в зависимости от нагрузки.

Рефарминг коснулся семи крупнейших городских округов: Долгопрудного, Мытищ, Королева, Балашихи, Реутова, Железнодорожного и Люберец.

«Первый этап рефарминга охватил семь густонаселенных поселений Подмосковья, но мы нацелены продолжить модернизацию и в остальных округах, опоясывающих столицу. Наши инженеры постоянно анализируют нагрузку на сеть и улучшают инфраструктуру в одном из самых развивающихся регионов страны, чтобы абоненты всегда имели доступ к высокоскоростному и стабильному мобильному интернету», — рассказал директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Весной «МегаФон» завершил масштабный рефарминг сети в Москве. Инженеры модернизировали несколько тысяч базовых станций, внедрили собственные разработки и технологии, что позволило увеличить скорость скачивания на 30%, а загрузки данных — почти на 50%.

Программа рефарминга проходит и в других частях России — она уже охватила 75 регионов страны.