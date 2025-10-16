Мобильную связь ускорили в зеленых зонах Подмосковья

Посетителям крупных подмосковных парков стал доступен высокоскоростной мобильный интернет. Теперь они смогут слушать музыку и аудиокниги, совершать видеозвонки и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 200 Мбит/с. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Инженеры оператора провели модернизацию в парке Малевича в Одинцовском округе — одной из крупнейших зеленых зон региона площадью 360 га. В этом же округе связью обеспечили и посетителей парка «Раздолье».

В Балашихе инженеры улучшили покрытие сразу в двух точках притяжения жителей — «Пехорке» и Пестовском парке. Еще одной локацией стал парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве, где проходят городские праздники, спортивные события и семейные фестивали. Теперь даже при высокой нагрузке на сеть посетители этих парков могут пользоваться высокими скоростями мобильного интернета, оставаться на связи и обмениваться фотографиями в реальном времени.

«Мы применили оптимальное сочетание диапазонов и оборудования, чтобы добиться максимального эффекта от модернизации. Технология MIMO 2×2 и среднечастотные диапазоны позволяют увеличить емкость сети без дополнительных затрат спектра, а значит — повысить комфорт пользователей при минимальном вмешательстве в городскую среду», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.