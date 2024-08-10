Мобильное приложение Rutube удалено из AppStore

Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube удалено из AppStore. Это стало следствием санкций со стороны американской корпорации, сообщается в Telegram-канале видеохостинга.

Отмечается, что компания будет делать все возможное, чтобы вернуться на маркетплейс как можно быстрее.

«Rutube до последнего момента выступал за свободу слова на нашей платформе, и мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения Rutube в App Store как можно скорее», — говорится в сообщении.

Российский видеохостинг появился в 2006 году. Позже его приобрел «Газпром-медиа», а в 2012 году была запущена новая версия сайта и представлен новый логотип.