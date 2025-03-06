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Мобильное приложение «112 МО» установили более 350 тыс человек

В Московской области более 350 тысяч жителей уже установили мобильное приложение «112 МО». Одним из главных преимуществ приложения является функция геопозиционирования, которая позволяет значительно ускорить реагирование в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

С момента запуска приложения было совершено более 40 тысяч вызовов. Согласно статистике, чаще всего пользователи обращаются за помощью к полиции и скорой медицинской помощи, что подчеркивает важность оперативного реагирования на происшествия.

Приложение имеет широкий функционал. С его помощью жители могут:

Незамедлительно сообщать о чрезвычайных ситуациях и вызывать экстренные службы.

Просматривать информацию о первой помощи и действиях в различных экстренных ситуациях.

Делиться информацией о происшествиях в ленте новостей, что может помочь оперативным службам и другим участникам движения. Например, став свидетелем ДТП, пользователь может разместить сообщение на специальной карте приложения, упрощая действия экстренных служб и помогая другим водителям выбрать альтернативные маршруты.

Кроме того, в приложении имеется раздел с картой региона, где отмечены адреса экстренных служб и государственных учреждений. Пользователи могут быстро находить информацию о ближайших больницах, многофункциональных центрах и отделах полиции. При выборе конкретного учреждения отображаются его название, адрес, расстояние и контактный телефон.

Функция геопозиционирования делает вызов экстренных служб еще более эффективным — операторы системы-112 автоматически видят местоположение пользователя, что существенно сокращает время прибытия служб на место происшествия.

Также приложение позволяет пользователям сообщать о пропавших без вести людях и животных, что добавляет дополнительный уровень поддержки и безопасности для жителей Подмосковья.

Мобильное приложение «112 МО» — надежный помощник, который обеспечивает безопасность и взаимопомощь в экстренных ситуациях для всех жителей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.