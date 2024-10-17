Мобильная лаборатория подтвердила чистоту воздуха в Королеве

Ежегодно на территории города Королева специализированной организацией проводятся лабораторно-инструментальные исследования проб атмосферного воздуха. Накануне специалисты лаборатории провели измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в разных микрорайонах города округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По результатам испытаний в контрольных точках превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено. Несанкционированных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух не установлено, состояние воздуха соответствует действующим гигиеническим нормативам, утвержденным законодательством.

А также по результатам химического, микробиологического и паразитологического анализов воды в реке Клязьма установлено, что показатели загрязняющих веществ в пределах нормативов качества воды.

В случае обнаружения фактов вредных несанкционированных выбросов в атмосферный воздух рекомендуем незамедлительно обращаться в единую службу спасения 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.