Мобилизованные танкисты подписали контракты с МО и рассказали о поддержке семей

Танкисты 139-го отдельного мотострелкового батальона рассказали, что всем экипажем приняли решение остаться служить по контракту с Минобороны и защищать Россию, потому что поняли, что страна без них не может обойтись и заботится о них и их семьях.

Танкисты этого экипажа были мобилизованы и за время СВО стали опытными бойцами и сплоченными товарищами.

«Прошли обучение в Питере (Санкт-Петербург. — Ред.), вернулись на свой полигон, и в январе 2023 года мы заехали сюда», — рассказал оператор-наводчик танка 139-го отдельного мотострелкового батальона позывной Пекарь.

По словам сослуживца Пекаря, они работают не только по живой силе ВСУ.

«Работаем по посадкам. Живая сила противника уничтожается, также техника ВСУ», — рассказал командир танка 139-го отдельного мотострелкового батальона с позывным 24-й.

Механик-водитель танка 139-го отдельного мотострелкового батальона с позывным Монгол рассказал, что он вместе с другими членами своего экипажа принял решение подписать контракт с Минобороны и продолжить защищать родную страну. Военные вместе приняли решение подписать контракт, когда увидели, что нужны стране и поняли, что она, в свою очередь, их не оставит. Бойцы российской армии имеют ряд льгот и преимуществ, которыми также могут пользоваться их семьи.

Дети военнослужащих могут поступать в лучшие вузы страны. На эти цели каждый вуз установил квоты приема на программы бакалавриата и специалитета в 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в вуз без вступительных испытаний.

Бойцы СВО, а также их семьи могут улучшить свои условия проживания, получив специальную льготную ипотеку. Военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Сами участники СВО пользуются большим спектром дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий. Они получают высокие выплаты, получают льготные места для детей в дошкольных образовательных учреждениях, могут компенсировать траты на коммунальные расходы и воспользоваться другими льготами.

«Это дополнительные выплаты. Получается, региональная 1 млн 200 тыс. рублей и от государства 400 тыс. рублей», — рассказал боец с позывным Пекарь.

В настоящее время самые высокие выплаты получают бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ в Подмосковье. В регионе в Балашихе оборудован целый центр, где будущие бойцы могут пройти перед службой медобследование, а также первую военную подготовку.

Желающие пойти на службу по контракту от Подмосковья могут обратиться в специальный центр отбора контрактников по адресу в Балашихе: Восточное шоссе, владение 2. Если нет возможности обратиться в центр лично, можно получить подробную информацию по телефону: 8 (495) 990-77-77. Кандидат обязательно должен быть совершеннолетним и годным по состоянию здоровья.

Все подробности о наборе на военную службу, выплатах и льготах — на сайте www.контрактмо.рф.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.