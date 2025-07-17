Уголовная передачка: на территорию нижегородской ИК пытались закинуть наркотики

В пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области рассказали о том, что в Семеновском округе местный житель совершил попытку перебросить наркотики на территорию ИК-20, сообщает ИА «Время Н» .

30-летний мужчина во время подготовки к задуманному заранее купил запрещенные вещества и алкоголь. Затем он отправился в Лукьянов, где по приезде выбрал место для совершения переброса.

Однако его плану было не суждено сбыться. В момент совершения преступления оперативники учреждения среагировали на незнакомца и задержали его.

В ходе разбирательств у преступника изъяли все, что у него было. Специалисты получили спиртосодержащую жидкость и вещество, которое отдали на экспертизу. В результате исследования оказалось, что оно наркотическое. На данный момент все причастные к делу выявлены, им грозит уголовная ответственность.