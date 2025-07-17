Почти 50 тыс телемедицинских консультаций для беременных провели в Подмосковье

Беременные женщины могут проконсультироваться с врачом через Интернет. Сделать это можно с помощью телемедицины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Телемедицинские консультации позволяют беременным женщинам сосредоточиться на главном — подготовке к появлению малыша — и избежать лишних походов в женскую консультацию. На онлайн-приеме пациентка может получить расшифровку анализов, консультацию психолога, пройти обучение и подготовку к рождению малыша и многое другое. С начала года в Подмосковье беременные почти 50 тыс. раз проконсультировались с врачом с помощью телемедицины», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Телемедициной также можно воспользоваться для продления электронного рецепта на льготное лекарство, консультации с врачом по итогам диспансеризации, сданных анализов и другим вопросам. Также сервис доступен для детей.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

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