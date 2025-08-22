МНПЗ познакомит жителей Москвы с культурой городских палисадников

Масштабное мероприятие проходит в музее-заповеднике «Царицыно». Для всех желающих пройдут открытые мастер-классы ландшафтных дизайнеров по созданию зеленых палисадников в городе.

«Программа фестиваля готовит множество сюрпризов: концерты на летней сцене, лекции о садах, мастер-классы по уходу, обмен растениями, а также встречи с профессионалами и экскурсии с ландшафтными дизайнерами. Одну из цветочных композиций создал дружный коллектив Московского нефтеперерабатывающего завода. Гости смогут узнать о традициях городских садов, которые соседствуют с современным предприятием в Капотне», — уточнила генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина.

В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» работники предприятия регулярно поддерживают урбанистические и экологические проекты. По району проводят экскурсии, где знакомят участников с природой и историей. Создана уличная выставка о редких животных и растениях. Организуются экопрактикумы и открытые уроки для школьников.

Волонтеры предприятия также поделятся опытом озеленения и благоустройства парков и скверов района Капотня, где расположен Московский НПЗ. С 2011 года МНПЗ высадил свыше 8,5 тыс. деревьев и кустарников.

«Современная Капотня — благополучный, тихий и зеленый район Москвы. Здесь сохранилась самобытная планировка кварталов с немногочисленным и традиционным населением, где соседи знают друг друга и принято здороваться на улице. Одной из ее отличительных черт являются уютные палисадники, устроенные жителями в своих дворах. В прошлом они неоднократно выигрывали на общегородских конкурсах. При поддержке волонтеров МНПЗ эта традиция развивается и выходит на новый уровень», — подчеркнула генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Помимо этого, пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев добавил, что команда волонтеров ежегодно проводит массовые высадки новых зеленых насаждений с учетом пожеланий и запросов жителей.

«Одним из преимуществ карьеры на МНПЗ являются широкие возможности для самореализации. Благодаря комфортным условиям и высоким технологиям производства наши сотрудники находят время и энергию на волонтерство, спорт, науку и свои хобби», — заключил он.