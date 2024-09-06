МНПЗ поддержал программу образовательных лагерей для одаренной молодежи

В летних образовательных практиках «Газпром нефти» поучаствовали студенты и школьники из столицы. Для них подготовили программы, развивающие инженерные знания и личностные компетенции, провели практикумы и экскурсии на Московском НПЗ. Всего за лето в образовательных лагерях компании побывали 800 учащихся из 32 регионов России, сообщила пресс-служба МНПЗ.

«Мы помогаем одаренной молодежи пройти путь от школы до лучших учебных заведений страны и построить успешную карьеру. Участники наших образовательных программ присоединяются к молодежному сообществу компании и продолжают участие в ее проектах. Это создает удобный и понятный карьерный путь, помогает найти свою команду и присоединиться к работе в компании уже во время обучения на старших курсах в вузе или после его окончания», — рассказал ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

Во время летних сборов ученики занимались решением олимпиадных задач по программированию, физике, химии и математике. Призеры научных исследований, конкурсов и всероссийских олимпиад — студенты из 20 вузов и выпускники 63 школ — учились управлять бизнес-проектами и командой, а также посещали технологические центры компании «Газпром нефть». По итогам занятий 125 учащимся выдали стипендии и приглашения на практику и стажировку в «Газпром нефти».

Как подчеркнула заместитель гендиректора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова, завод уделяет особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров. Для студентов вузов и колледжей на предприятии регулярно проводят производственные практики.

«Ребята знакомятся с технологиями переработки нефти, экологической безопасностью, осваивают управление установками на 3D-динамических моделях. Для будущих специалистов нефтяной отрасли это отличный способ погрузиться в профессию в условиях реальной производственной среды и познакомиться с возможностями профессионального и карьерного развития. По рейтингам сервиса HeadHunter МНПЗ, как часть компании „Газпром нефть“, признан лучшим работодателем в промышленности», — отметила Косогорова.