сегодня в 12:51

Многопрофильная больница в Балашихе готова почти наполовину

Общая готовность многопрофильной больницы в микрорайоне Ольгино в Балашихе составляет 42%, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время выполняются работы по устройству перегородок и ограждающих конструкций надземной части здания, витражное остекление, кровельные работы, монтаж внутренних инженерных сетей. Завершить строительство объекта планируют в 2027 году.

В новой больнице разместятся стационар на 1 123 койки, амбулаторное отделение, операционный блок на 21 операционную и станция переливания крови, которая будет заготавливать до 4 тысяч литров крови. Сотни тысяч жителей Подмосковья смогут получать здесь высокотехнологичную медицинскую помощь.

Для эффективной логистики между отделениями и корпусами спроектирована система пневматической почты. Она позволит оперативно транспортировать пробы крови, биоматериалы, медикаменты и документы.

В самую загруженную смену в клинике будет работать более 1,5 тысяч врачей и специалистов среднего и младшего медперсонала.

Строительство многопрофильной больницы стартовало в марте 2024 года в микрорайоне Ольгино в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».