Многофункциональный ТРЦ «ОДИПАРК» открылся в Одинцовском округе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов принял участие в открытии нового многофункционального торгово-развлекательного центра «ОДИПАРК» в деревне Юдино. Общая площадь нового ТРЦ составляет 32 тысячи квадратных метров, в том числе сдаваемая — почти 23 тысячи. Как сообщил глава муниципалитета, в торговом центре разместятся порядка 100 новых магазинов, развлекательный семейный парк и ресторан, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Торговля — это двигатель экономики. И, несмотря на санкции и ограничения, в нашей стране она активно развивается. Лучшим показателем, что в России все стабильно, как раз является открытие таких торгово-развлекательных центров, построенных по лучшим мировым стандартам. „ОДИПАРК“ — это еще и 3 миллиарда инвестиций, 500 новых рабочих мест и порядка 175 миллионов рублей налогов ежегодно. А еще это современная, красивая архитектура и высокий уровень обслуживания», — заявил Андрей Иванов.

ТРЦ «ОДИПАРК» стал завершающим звеном ритейл-парка в Юдино, который состоит из гипермаркета «Глобус», магазина товаров для дома и сада «Лемана ПРО», а также спортивного центра DESPORT. Новое здание имеет один торговый уровень и соединяется с «Глобусом» галереей-переходом. Перед зданием обустроена просторная парковка на 2500 машиномест. В скором времени здесь откроется первый в Одинцовском округе ресторан «Моремания». Это фуд-холл на 240 посадочных мест, в котором посетители смогут попробовать блюда 20 различных кухонь мира.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.