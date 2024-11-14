Многодетным и инвалидам: юрист рассказал, кому положен бесплатный автомобиль

Юрист Илья Русяев заявил, что в разных регионах по-разному поддерживают инвалидов и многодетные семьи: в некоторых им предоставляют бесплатные автомобили и субсидии, сообщает NEWS.ru .

«Повезло жителям Архангельской области, где семьи с шестью и более детьми могут получить внушительную субсидию размером более 1,2 млн рублей. А в Тверской области планка чуть ниже — достаточно иметь пятерых детей, чтобы претендовать на сертификат в полтора миллиона рублей», — рассказал юрист.

По его словам, самую щедрую поддержку предоставляют в Санкт-Петербурге: там семьям с многодетными детьми выделяют микроавтобус.

Для получения субсидии или поддержки необходимо подать заявление через МФЦ или на сайте Госуслуг с предоставлением необходимых документов: паспорта, свидетельства о браке и рождении, добавил Русяев.

В России работает программа «Семейный автомобиль»: она не предоставляет машину полностью, но способствует ее получению.