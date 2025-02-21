Многодетные в Петербурге смогут возместить 50% за обучение студентов-отличников

Они предлагают компенсировать половину затрат на образование в колледже для детей из многодетных семей, которые справляются с учебной программой на «отлично». Соответствующий документ был опубликован на сайте городского парламента.

Семьи с 3 и более детьми смогут вернуть 50% от суммы, потраченной на обучение. Эти средства будут предоставляться в виде ежегодной выплаты. Компенсацию можно будет получить, если ребенок является отличником и получает среднее профессиональное образование в первый раз.

Данная мера поддержки направлена на поощрение студентов за выдающиеся успехи в учебе. Депутаты предложили ввести эту меру поддержки с 1 января 2026 года.