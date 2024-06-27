Многодетные семьи смогут бесплатно посещать подмосковные музеи без ограничений

Многодетные семьи могут бесплатно посещать подмосковные музеи, парки культуры и отдыха, выставки без ограничений в любое время, передает корреспондент РИАМО.

Мособлдума приняла закон, согласно которому для многодетных семей расширяется одна из мер социальной поддержки. Теперь бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок для них доступно без ограничений — в любое время. Ранее такая возможность семьям предоставлялась раз в месяц.

Право предоставляется членам многодетных семей, независимо от их места жительства в России, при предъявлении удостоверения, подтверждающего у семьи статус многодетной.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в этом году президент РФ Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них.

«В Год семьи мы основной акцент делаем на поддержке наших семей с детьми. И сегодня расширили границы достаточно востребованной меры поддержки среди подмосковных многодетных семей, которых в регионе проживает порядка 112 тысяч. Правильно и то, что посещающие Подмосковье семьи из других регионов смогут познакомиться с историей нашего края беспрепятственно», — сказал Брынцалов.

Свыше 60 музеев, работающих в Подмосковье, предлагают посетителям экспозиции, посвященные разным темам, — промыслам, великим людям, историческим событиям

Как получить удостоверение

Сейчас получить удостоверение многодетной семьи можно посетив МФЦ по месту жительства и предоставив следующие документы:

паспорта родителей;

свидетельство о регистрации (расторжении) брака родителей;

свидетельства о рождении детей;

документы регистрационного учета.

Адреса офисов МФЦ в Московской области доступны по ссылке

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев..