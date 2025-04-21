Многодетные семьи Подольска могут оформить разрешение на бесплатные парковки

В Подольске многодетные семьи могут оформить разрешение на бесплатную парковку на 11 платных парковках региона на региональном портале государственных услуг. Сейчас платные парковки работают в 11 городах: Видном, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.

Право на бесплатное использование платных парковок на региональных и муниципальных дорогах имеют многодетные и приемные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также достигших совершеннолетия при условии, что они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения и не достигли 23 лет.

Для оформления заявления нужны ﻿﻿паспорт, ﻿﻿СНИЛС, ﻿﻿﻿﻿свидетельства о рождении детей, ﻿﻿документы, подтверждающие обучение детей по очной форме, свидетельство о регистрации транспортного средства, удостоверение многодетной семьи.

Заявление можно подать через региональный портал госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/services/23144).

На портале можно не только оформить льготу, но и внести изменения или исключить транспортное средство из реестра, предоставив соответствующие документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.