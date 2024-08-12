Многодетные семьи Подмосковья теперь могут онлайн оформить выплату взамен участка

В Московской области многодетные семьи могут получить земельный участок или выплату взамен участка, размер которой был увеличен в июле этого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Как ранее сообщала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, размер выплаты увеличили, а также упростили порядок ее получения. Теперь требование о нахождении семьи на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях — исключено, а сам размер выплаты увеличен до 400 тыс. рублей.

«Оформить выплату для семей теперь станет намного проще — на региональном портале запустили услугу, которая позволит подать заявление о выплате не выходя из дома. Выплату могут получить почти 24 тыс. семей», — рассказали в министерстве социального развития региона.

За выплатой могут обратиться многодетные семьи, стоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков в Московской области.

Подать заявление на выплату можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.