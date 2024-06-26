Многодетные семьи Подмосковья смогут бесплатно посещать музеи, парки и выставки

Мособлдума на ближайшем заседании планирует рассмотреть законопроект о расширении меры социальной поддержки многодетных семей, что позволит им бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки без ограничений в любое время. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Планируется, что право будет предоставляться членам многодетных семей независимо от их места жительства в Российской Федерации. И при предъявлении удостоверения, подтверждающего у семьи статус многодетной.

«В Год семьи, согласно поручению президента, мы основной акцент делаем на поддержке наших семей с детьми. Это очень правильный законопроект, а главное ко времени. Именно в летний период, в период каникул, мы стараемся как можно больше проводить время с нашими родными и близкими, гулять и посещать интересные места. Теперь многодетные семьи могут всем своим большим составом знакомиться с экспозициями в музеях, выставками без ограничений и в удобное для них время. В Московской области для этого есть все возможности — у нас в регионе свыше 60 музеев, 195 парков», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в случае принятия законопроекта новая мера соцподдержки коснется порядка 112 тысяч семей.

В 2024 году Президент Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них. Согласно указу, многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.