Многодетные семьи Подмосковья могут оформить выплату на школьную форму до 5 декабря

Многодетные семьи Московской области имеют право на получение выплаты для приобретения одежды для детей, посещающих государственные или муниципальные образовательные учреждения региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что эта выплата предназначена для детей, обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования, и составляет 3 000 рублей.

«В этом году такую выплату получили многодетные семьи Подмосковья на более 160 тысяч детей. Основная часть выплат направлена семьям проактивно перед началом учебного года в августе, но если автоматически выплата не поступила, то можно подать заявление до 5 декабря», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Выплата предоставляется одному из родителей на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году. В случае, если ребенок обучается в 9 классе или 11 классе, заявление необходимо подать до окончания текущего учебного года. Выплата производится один раз в текущем календарном году и не суммируется в случае, если заявитель не воспользовался своим правом в предыдущие годы.

Подать заявление на выплату можно на региональном портале государственных слуг Московской области с компьютера или мобильного устройства по ссылке или в МФЦ, где оборудованы специальные места с доступом к порталу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.