Многодетные родители из Чехова получили орден «Родительская слава» в Подмосковье

Семья Надейкиных из городского округа Чехов была удостоена ордена «Родительская слава» на торжественном приеме в честь Дня матери 26 ноября 2025 года в Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье 26 ноября 2025 года прошел торжественный прием, посвященный Дню матери. На мероприятии вручили награды многодетным родителям, отличившимся самоотверженностью и вкладом в воспитание детей.

Семья Надейкиных из Чехова — Наталья и Александр, воспитывающие девятерых детей, получили орден «Родительская слава». Их дети активно участвуют в олимпиадах и конкурсах, а также занимаются музыкой в «Чеховской детской школе искусств» и ансамбле «Сюрприз», отмеченном на муниципальном и региональном уровнях.

В министерстве социального развития Московской области напомнили, что орден «Родительская слава» вручается семьям, воспитывающим семерых и более детей, за ответственное отношение к жизни и всестороннее развитие детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.