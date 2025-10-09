Многодетные и родные бойцов СВО смогут вне очереди обращаться в органы власти

В Мособлдуме в целом приняли закон, расширяющий перечень граждан, имеющих право на внеочередной личный прием в органы власти. Теперь в него входят многодетные семьи и родственники участников специальной военной операции, передает корреспондент РИАМО.

«В условиях, когда демографическая ситуация требует особого внимания, именно многодетные семьи берут на себя огромную ответственность — воспитывают трех, четырех, пятерых или более детей. Это огромный ежедневный труд. Им приходится решать десятки вопросов — от оформления различных льгот, до получения мест в садах, школах. Каждый визит в то или иное учреждение — это время, которого им и так не хватает», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что справедливо будет дать этой категории граждан возможность оперативно получать необходимые услуги и консультации.

«Мы с глубоким уважением и благодарностью относимся к тем, кто сегодня защищает нашу Родину. Но не менее важно поддерживать тех, кто остается дома. Зачастую им срочно нужно решать вопросы, связанные с оформлением документов, получением льгот и прочим. Предоставляя им право на внеочередной прием, мы еще раз подчеркиваем, что все их вопросы — в центре внимания», — подчеркнул председатель.

Правом на внеочередной личный прием в государственные органы и органы местного самоуправления в дни и часы, установленные для приема граждан, имеют:

— ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;

— инвалиды ВОВ войны и инвалиды боевых действий;

— инвалиды I и II групп и (или) их законные представители;

— лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— участники специальной военной операции и члены их семей;

— многодетные семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье живут более 115 тыс. многодетных семей, многие из них отмечены региональными и федеральными наградами.

Также губернатор уточнил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

