Многодетная мама из Солнечногорска создает десерты по мотивам песен Киркорова

В Солнечногорске кондитер Екатерина Планкина, мама четверых сыновей и обладатель пятого разряда по профессии, создает авторские десерты. Ее путь начался с увлечения, которое со временем стало делом жизни и источником дохода. Екатерина отмечает, что получает удовольствие от эмоций и отзывов клиентов, пробующих ее сладости.

К Международному женскому дню она подготовила праздничные букеты из пряников в стиле а-ля рюс с надписью «Царевна», отсылающей к русским сказочным мотивам. Особую известность Екатерине принесла коллекция десертов, посвященная песням Филиппа Киркорова. В рамках проекта «Торт для Филиппа Киркорова» она разработала пять видов пирожных, каждое из которых отражает настроение и вкус определенного хита артиста.

В ближайших планах Екатерины — открытие собственной брендированной кондитерской студии, где основой меню станут уникальные рецепты, созданные для проекта. Для реализации этой цели она намерена воспользоваться социальной поддержкой и оформить контракт с государством.

Каждый заказ Екатерины — это возможность подарить частичку души через любимое дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.