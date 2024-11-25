Многодетная мама из Клина получила знак «Материнская слава»

В Доме Правительства Московской области прошло традиционное торжественное мероприятие ко дню матери. Губернатор Андрей Воробьев наградил подмосковные семьи за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Жительница Клина — Мария Малькова удостоилась знака «Материнская слава». Им награждаются женщины, родившие или усыновившие и достойно воспитывающие пять и более несовершеннолетних детей.

В семье Мальковых шестеро детей. Старшему — Тихону — 16 лет, самой маленькой — Лизе — скоро будет два. Четверо деток в семье Мальковых учатся в православной гимназии «София». И все занимаются творчеством: старший сын окончил детскую школу искусств П. И. Чайковского по классу народных инструментов. Его братья и сестры также увлечены искусством: учатся играть на балалайке, скрипке, посещают фольклорное отделение, занимаются в изо-студии.

Мальковы — семья священнослужителей. Отец Евгений — благочинный церквей Клинского округа. Матушка Мария — иконописец. При этом пишет еще и портреты. Мария состоит в Союзе художников Подмосковья и регулярно участвует в выставках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.