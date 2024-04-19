Многодетная мама из Истры представит Подмосковье на всероссийском конкурсе красоты

5 июня 35-летняя жительница деревни Падиково под Истрой Елизавета Домашенко будет защищать честь Подмосковья на подиуме конкурса «Миссис Россия Мира 2024». На предыдущем отборочном этапе жюри признало Елизавету самой красивой в Московской области. По мнению специалистов, у Елизаветы есть все шансы победить в финале 70 конкурсанток со всей страны и представлять нашу Россию на международном уровне.

По словам директора конкурса Ирины Кирсановой, «Миссис Россия Мира 2024» проводится уже 9 лет. Участницами становятся представительницы почти всех городов России от 18 до 75 лет.

«В Подмосковье кастинги «Миссис Россия Мира 2024» уже прошли. В следующий этап вышла представительница Истры Елизавета Домашенко. Она многодетная мама, много трудится над собой, занимается спортом, увлекается танцами. Считаю, у нее хорошие шансы на победу в федеральном этапе конкурса «Миссис Россия Мира 2024», — отметила Кирсанова.

Принять участие в конкурсе Елизавету уговорила подруга — они вместе тренируются в фитнес-клубе. Как отметила Домашенко, хорошо выглядеть ей позволяют не спорт и занятия латиноамериканскими бальными танцами, а поддержка и любовь семьи.

«Нужна определенная сила воли. Важна поддержка близких, которые создадут благоприятный моральный фон. Если женщина в стрессе, сложно отказаться от вредных привычек, не переедать. Мне помогают латиноамериканские бальные танцы. Открыла их для себя, и с первого занятия поняла, что это любовь на всю жизнь. Физическая нагрузка при соблюдении всех требований там серьезная», — призналась Елизавета.

Помимо заботы о детях и доме, тренировок и танцев Елизавета занимается английским языком. Претенденток на конкурсе будут оценивать не только по внешним данным — им предстоит и интеллектуальный конкурс.

Елизавета отметила, что участвовать в конкурсе в Год семьи – особенно почетно. Она считает необходимым проводить как можно больше мероприятий, посвященных семейным ценностям.

«Семья – это главное, это основа. Это счастье. Это лучшее, что случилось в моей жизни. Каждый ребёнок по-своему меняет нашу с мужем жизнь, делает ее ярче, интереснее, красивее», — сказала многодетная мама.

Финал «Миссис Россия Мира 2024» состоится в Барвиха Luxury Village 5 июня. Увидеть финалисток можно на сайте конкурса, где со 2 июня пройдет голосование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.