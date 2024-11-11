«Мне тебя вообще не жаль»: депутат призвал наказать Шнура и Инстасамку за песню

Председатель и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что исполнителей Сергея Шнурова и Инстасамку нужно наказать за новую песню «Русские вперед», так как ее текст глумится над патриотическим лозунгом, сообщает Общественная Служба Новостей.

Песня, в которой встречаются слова «Мне тебя совсем не жаль», вызывает серьезные этические и культурные вопросы, подчеркнул Иванов.

«В последние годы наблюдается тревожная тенденция использования традиционных российских лозунгов в контексте стеба и сарказма. Такие лозунги, как „Русские, вперед“, имеют глубокие исторические и культурные корни, и их значимость выходит за пределы простых слов», — также отметил депутат.

Слушатели песни сталкиваются с презрением к окружающим вместо восхваления чести и достоинства русского народа, это может оскорблять военных на передовой, добавил Иванов.