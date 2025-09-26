Младший из братьев Емельяненко вышел на свободу по УДО

Младший брат российских бойцов смешанных единоборств Федора и Александра Емельяненко вышел из колонии в Белгородской области, сообщает 112 .

Иван Емельяненко рассказал, что во время отбывания наказания поддерживал отношения со всеми своими родственниками.

На опубликованных кадрах видно, как боец ММА выходит из здания СИЗО с личными вещами. Затем Иван жмет руку и передает вещи встречающему его мужчине.

В декабре прошлого года младшего брата Емельяненко приговорили к 1,5 года заключения по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Иван защитил женщину от агрессивного мужчины. Мастер спорта по боевому самбо подал на УДО и в пятницу вышел на свободу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.