«Мясокомбинат Клинский» реализует федеральный проект «Производительность труда»

Полгода назад предприятие «Мясокомбинат Клинский» включилось в федеральный проект «Производительность труда» и уже сейчас отмечает первые положительные результаты.

Первыми в программе стали участвовать более полусотни сотрудников цеха по производству сосисок. Персонал прошел обучение новым методикам и узнал, как работать над потерями.

Благодаря федеральному проекту производительность труда в цехе по производству сосисок увеличилась на 5%, при этом временной поток производства сократился на 10%. Директор предприятия Светлана Рыжова отметила, что участие в проекте — это новая точка роста. В

планах на текущий год повысить производительность труда еще на 5%. Поскольку программа будет работать на предприятии в течение трех лет, есть возможность вырасти до показателя 15%. В такой программе важно участвовать, чтобы удержать ключевые позиции на рынке и оптимизировать бизнес-процессы.

Недавно в цехе по производству сосисок установили новое оборудование по инвестиционной программе. Автоматическая линия по укладке сосисок позволила увеличить эффективность производства, а еще заменила труд пятерых сотрудников. В сутки «Мясокомбинат Клинский» выпускает до 64 тонн сосисок, в месяц — 2000 тонн.

Федеральный проект «Производительность труда» — это комплекс мер государственной поддержки бизнеса, направленный на повышение эффективности и конкурентоспособности российских предприятий.

Проект предоставляет участникам бесплатную экспертную поддержку, доступ к цифровым сервисам и льготным финансовым инструментам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.