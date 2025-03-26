Мясной производитель из Клина представил 4 новых вкуса для юных гурманов

Мясокомбинат из городского округа Клин, входящий в агропромышленную Группу «ПРОДО», представил новую линейку детских мясных продуктов под брендом «Клинский детям». Эта продукция, сертифицированная Федеральным научным центром пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН, уже начала поступать в розничные сети Москвы и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В новую линейку вошли 4 товарные позиции: сосиски «Молочные» и «Сливочные», вареные колбасы «Детская» и «Детская-вита», разработанные с учетом особенностей питания детей старше трех лет. При этом все продукты изготавливаются под строгим контролем на всех этапах производства без использования искусственных добавок, усилителей вкуса и консервантов, что делает их безопасными для детей. Важным аспектом является обогащение продукции витаминами и минералами, а также пониженное содержание соли, что соответствует современным требованиям здоровья и питания.

По словам директора «Мясокомбината Клинский» Светланы Рыжовой, разработка детской серии стала результатом долгих исследований специалистов предприятия. Она отметила, что впервые мясокомбинат начал выпускать продукцию для детей почти десять лет назад и с тех пор оборудовал специальный цех с современным оснащением для их производства.

Анализ продаж в столичных магазинах показал, что спрос на мясные изделия для детей стремительно растет. Особенно заметно это на примере колбасных изделий: если продажи детских сосисок увеличились на 6% за последний год, то вареных колбас для детей — почти в полтора раза (рост на 49%). Этот сегмент развивается гораздо динамичнее, чем рынок мясной гастрономии в целом в Московском регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.