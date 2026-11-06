Мизулина попросила торговую сеть объяснить невыплату зарплаты студентам-курьерам

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале , что к ней обращаются сотни молодых курьеров из разных городов, работающих в крупной торговой сети. По их словам, компания уже месяц не выплачивает им заработную плату в полном объеме.

Как рассказали курьеры, все началось с того, что компания обязала их пользоваться конкретным банком и его приложением: через него формируются акты об оказании услуг, подписываются сотрудниками и должны приходить все выплаты за проделанную работу. В первый же день, когда все кинулись устанавливать приложение, оно перестало работать.

После этого началась неразбериха: кто-то получает зарплату полностью, кто-то частично, кто-то подписывает акты и остается без выплат, а кому-то не приходят даже акты на подпись. Некоторым ребятам 5 ноября перечислили средства за работу на прошлой неделе, хотя акты за этот период им не приходили.

По словам курьеров, дозвониться до горячей линии компании не удается — там отвечает бот, а не операторы. Некоторые приезжали в офис в Краснодаре, но и там им ничего не пояснили.

«В итоге многие молодые ребята, большая часть из которых — студенты, сидят без денег и не знают, как им дальше оплачивать расходы на общежитие, аренду жилья и коммуналку. Сейчас многие из них готовят коллективное обращение в ФНС и прокуратуру. Прошу разъяснить сложившуюся ситуацию», — обратилась Мизулина к торговой сети через свой блог.

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