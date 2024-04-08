Мизулина: «китайский» файервол заработает в России через 5-8 лет

До уровня «китайского» файервола России далеко — минимум от 5 до 8 лет. Это сложная разработка, требующая больших ресурсов, сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Все говорят про китайскую модель — мы очень далеко от этого. Это такой миф от людей, которые не очень понимают в технологиях, не очень понимают в IT. Государство озаботилась в связи с происходящим, начинает создавать свои инфраструктурные проекты, свои технологии, но это потребует очень большого количества времени. Пока от „китайского“ файервола мы очень-очень далеки. Это потребует как минимум 5-8 лет, большого количества средств и специалистов», — сказала Мизулина в интервью на канале «Москва 24».

Китай использует одну из самых совершенных систем по ограничению интернет-контента — запущенный в 1998 году «Золотой щит», за рубежом известный как «Великий китайский файрвол», который обошелся стране в $800 млн (6,4 млрд юаней).

Доступ к иностранным сайтам изнутри материкового Китая ограничивается правительством в целях цензуры. Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с государственной безопасностью, а также по черному списку адресов сайтов. Кроме того, в Китае полностью запрещены западные соцсети.