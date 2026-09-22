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Митрополит Ювеналий отметил 91-летие в Подольске

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск

Митрополит Ювеналий, епископ Русской православной церкви и почетный гражданин Подольска, 22 сентября отметил 91-й день рождения. Главу поздравил глава городского округа Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Митрополит Ювеналий (Поярков), епископ Русской православной церкви и почетный гражданин Подольска, 22 сентября отметил 91-й день рождения. Более полувека его служение поддерживает прихожан, укрепляет веру и дает надежду.

При участии митрополита Ювеналия в Подмосковье восстановили и открыли новые храмы и монастыри, а также развивали просветительские инициативы для молодежи. Его духовное слово продолжает поддерживать людей, воинов и их семьи.

«От души желаю его высокопреосвященству митрополиту Ювеналию крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни», — поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.