Митинг в День памяти и скорби прошел в Балашихе

22 июня, в День памяти и скорби, в Балашихе прошел митинг, посвященный 84-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Траурное мероприятие прошло у мемориального комплекса на площади Славы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В памятной церемонии приняли участие глава городского округа Балашиха Сергей Юров, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, Герой России, президент

Ассоциации военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов „Витязь“ Сергей Лысюк, депутаты городского Совета, представители администрации, ветераны и жители округа.

«22 июня — один из самых скорбных дней в нашей истории. Началась страшная, кровопролитная война, унесшая миллионы жизней. Мы вечно будем помнить подвиг наших предков и благодарны тем, кто и сегодня защищает Родину. Вечная память героям», — сказал Сергей Юров.

Митинг начался с минуты молчания в память обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Собравшиеся также возложили цветы к Вечному огню, почтили павших героев и выразили благодарность тем, кто и сегодня стоит на защите страны.

В годы войны на фронт из Балашихи ушли более 20 тысяч человек. Почти 9 тысяч из них не вернулись домой.

День памяти и скорби отмечается ежегодно 22 июня. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия, зажигаются свечи, возлагаются цветы к памятникам и обелискам, чтобы сохранить в сердцах память о поколении победителей.

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