Митинг в День Неизвестного солдата прошел в Балашихе

Торжественный митинг в День Неизвестного солдата прошел на площади Славы в Балашихе. В памятном мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, администрации городского округа, кадеты школьных объединений и ветераны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уже в одиннадцатый раз в России отмечается День Неизвестного солдата. Он появился по инициативе депутатов Государственной Думы, которые в 2014 году приняли решение об увековечении памяти всех неизвестных героев. Мы чтим тех, чьи имена потеряны в истории, но чья жертва бесценна — павших и в годы Великой Отечественной войны, и в период других военных конфликтов. Их подвиг бессмертен, поэтому мы всегда будем сохранять эту традицию, возлагать цветы и передавать память о героях подрастающему поколению», — сказал председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Одной из участниц митинга стала Людмила Птах — председатель Балашихинской общественной организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда и заместителя председателя местной ветеранской организации. Она поделилась личной историей, которая отражает судьбы тысяч семей.

«Мой отец погиб 29 марта 1944 года в Эстонии. Он — неизвестный солдат. Я долго разыскивала место его захоронения, у меня до сих пор хранится похоронка. Но найти его могилу так и не удалось. Хотя я его почти не помню, память о нем я буду беречь всегда», — рассказала Людмила Птах.

Участники церемонии почтили минутой молчания память всех павших защитников Родины и возложили цветы к вечному огню. День Неизвестного солдата ежегодно напоминает, что подвиг каждого, кто отдал жизнь за мир и свободу, не должен и не будет забыт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.